(Kamalı Haber) – Lefkoşa’da meydana gelen “Evrak Sahteleme, Tedavüle Sürme ve Başkasının Kimliğine Bürünme” suçlarıyla Kansu Tosun, Hüseyin Avcı ve Sefa Arkoç'un ardından Hasan Ruso da tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Şefik Karabardak olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, 25 Aralık 2024 tarihinde Hamitköy'de zanlı Hasan Ruso'nun Hasan Ruso Nakliyat Şti. LTD isimli şirketin işletmecisi olup, bu şirketin çalışanı olan Kansu Tosun'un kullanımında olduğu ve yine şirkete ait olan SK 360 plakalı kazıcı/yükleyici araç ile yapmış olduğu trafik kazasında Tosun'un ehliyetinin bahse konu aracı kapsamadığını bildiğinden dolayı Sefa Arkoç'un kullanımında olduğu telefonun WhatsApp uygulaması aracılığı Hüseyin Avcı'nın bilgisi ve izni dahilinde Hüseyin Avcı'ya ait KKTC sürüş ehliyetini temin edip onun kimliğine bürünerek Kansu Tosun ile birlikte Lefkoşa'da faaliyet gösteren "Çello Kaporta Boya" isimli iş yerine giderek sahte olduğunu bildiği bir beyanname doldurduğunu söyledi. Polis, akabinde Hüseyin Avcı adına doldurmuş olduğu beyannameyi Mağusa'da faaliyet gösteren Dağlı Sigorta Acentesine verilmesini sağlayarak tedavüle sürdüğünü açıkladı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlıdan el yazı örneği alınacağını, ifadeler temin edileceğini belirterek, 2 gün ek süre talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti, değerlendiren Yargıç Seran Bensen zanlıların soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.