Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), yarın tüm okullarda 14.00-15.30 grev yapacağını duyurdu.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem tarafından yapılan açıklamada, “eğitimle ilgisi olmadığı, okullardaki kaosu büyüttüğü, mağduriyetler yaşattığı” gerekçesiyle tam gün eğitime karşı eylem yapacaklarını belirtti. Eylem, "Nitelikli, bilimsel, laik eğitim için mücadeleden vazgeçmeyecek, toplum mühendisliği çalışma ve dayatmalarına boyun eğmeyeceğiz" dedi.

Öğretmenler ve sendikanın “korkutma, yıldırma amaçlı baskı ve tehditle” kontrol altında tutmaya çalışıldığını savunan Eylem, Anayasal ve yasal haklarının ellerinden alınmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Eylem, öğretmen ve toplumun yeni yılının da kutlayarak 2026’nın ülkeye ve dünyaya barış getirmesi; savaşın, acının ve kayıpların yaşanmadığı, eşitliğin, özgürlüğün ve adaletin olduğu bir yıl olması temennisinde bulundu.