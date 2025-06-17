(Kamalı Haber)- KKTC’de izinsiz ikamet etmek suçundan tutuklanan Fati Jane Koroma, Halima Iye Fornah ve Ahmed Elshafie Ahmad Omar Altaher mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Kenan Mulla mahkemede olguları aktardı.

Polis, 13 Haziran 2025 tarihinde saat 20.00 raddelerinde Lefkoşa'da, Narkotik ve Kaçakçılığı önleme Müdürlüğü'nde görevli polis ekibi tarafından Kızılbaş adresindeki ikametgahta yapılan aramada, konu ikametgahta sakin Fati Jane Koroma'nın yapılan muhaceret kontrolünde 17.04.2020 tarihinden itibaren toplam 1883 gündür, Halima Iye FORNAH’IN 26.04.2020 tarihinden itibaren toplam 1874 gündür KKTC'de izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilerek suçüstü hali gereği tutuklandıklarını söyledi.

Polis, 14 Haziran 2025 tarihinde her iki zanlı Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarıldığını ve 3 gün ek süre alındığını söyledi. Polis, ek tutukluluk süresi zarfında gerekli ifadeler temin edildiğini ve her iki zanlı aleyhinde ihraç edilebilmeleri için yazışmalar başlatıldığını açıkladı.

Polis, Ahmed Elshafie Ahmad Omar Altaher'in ise 17.06.2025 tarihinde saat 01.30 raddelerinde Ortaköy bölgesinde devriyede bulunan polis ekipleri tarafından tespit edildiğini, yapılan muhaceret kontrolünde 22.10.2023 tarihinden itibaren 544 gündür KKTC'de İzinsiz olarak ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, Altaher ile ilgili de soruşturma başlatılacağını belirterek, tüm zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Nuray Necdet, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.