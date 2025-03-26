(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da gerçekleştirilen ‘KISKAÇ’ operasyonunda tutuklanan zanlılar Yasin Er ile Kayra Büke İnak yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Celal Durukan mahkemeye olguları aktardı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis, 22 Mart 2025 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından alınan bilgi üzerine harekete geçildiğini söyledi. Polis, Lefkoşa ve Girne ekipleri tarafından Lefkoşa’da saat 12.00 raddelerinde yapılan operasyon neticesinde tespit edilen Ogeday Yasin Er ve Kayra Büke İnak’ın kalmakta oldukları ikametgahlarında yapılan aramada toplam 300 gram hintkeneviri (Skunk) ile 2 gram Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler bulunup emare alındığını belirtti. Polis, zanlıların suçüstü tutuklanarak soruşturma başlatıldığını belirtti. Zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını kaydeden polis, ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini, 2 kişiden ifade aldıklarını söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu, zanlıların uyuşturucuyu kimden ve nasıl aldıklarının araştırılacağını bağlantısı olduğu düşünülen kişi ve kişiler olabileceğini belirterek, zanlıların 8 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.