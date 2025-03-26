(Kamalı Haber) - Gemikonağında meydana gelen gizli ittifak kurma suçundan tutuklanan Michel Bimana, Zash Richard Mutegetsi ve Eiele Mwamikazi Netagane yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Erdem Çevikdal mahkemeye olguları aktardı. Polis, 22 Mart 2015 tarihinden Gemikonağı'nda meydana gelen' Ağır Bir suç işlemek için gizli ittifak kurmak meselesi ile ilgili olarak, Michel Bimana, Zash Richard Mutegetsi ve Eiele Mwamikazi Netagane'nın tutuklandığını söyledi. Polis, zanlıların 22 Mart saat 21:30 raddelerinde Serhatköy İlkokulu Mevkiinde polis ekipleri tarafindan şüpheli hareketler sergiledikleri için kimlik kontrolü yapıldığını belirtti. Polis, yapılan soruşturmada zanlıların aynı tarihte Lefke'de henüz tespit edilemeyen bir kişi ile kendilerini Güney Kıbrıs’a yasa dışı yollardan geçirmeleri için anlaştıklarını ve bu anlaşma gereği bu kişiye toplamda 800 euro para ödediklerini söylediklerini aktardı. Polis, zanlıların tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, alınacak ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve aranan bir şahıs olduğunu belirterek, 8gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren mahkeme, zanlıların 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.