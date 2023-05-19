Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Vahim Zarar, Yaralama, Kavga ve Rahatsızlık suçlarından tutuklanan zanlılar Mohamed Roshdy Mohamed ve Ahmed Hasbelrasol Maki Suliman mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Soner Şaban, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlılar Mohamed Roshdy Mohamed ve Ahmed Hasbelrasol Maki Sulıman’ın Vahim Zarar Yaralama, Kavga ve Rahatsızlık" suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, 18.05.2023 tarihinde saat 22:00 raddelerinde Lefkoşa'da Ortaköy bölgesinde faaliyet gösteren ve umumi bir yer olan Mamülcüoğlu Pastahanesi isimli işletme içerisinde Lefkoşa'da sakin Mohamed Roshdy Mohamed aralarındaki kız meselesi yüzünden önce sözlü olarak tartışma yaşadığı Lefke'de sakin Ahmed Hasbelrasol Maki Sulıman'nın başına tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurmakta olduğu 46 cm. sap ve 11 cm'de ağız uzunluğu bulunan tahta saplı keser ile vurmak sureti ile adı edilenin başında 1 cm. genişliğinde bir kesi oluşmasına neden olup vahim zarar uğratıp yaralanmasına neden olduğun anlattı. Polis, olayın hemen akabinde aynı yerde Lefkoşa'da sakin Mohamed Roshdy Mohamed bir taraf olarak kız meselesi yüzünden sözlü tartışma yaşadığı Lefke'de sakin diğer bir taraf olan Ahmed Hasbelrasol Maki Sulıman ile birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine gelişi güzel elleri ve ayakları ile vurmak sureti ile bir kavgada yer alıp rahatsızlık yaptıklarını belirtti. Polis, söz konusu keserin olay mahallinde tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini ve zanlılar tedavilerinin ardından derdest emri gereği tutuklandıklarını söyledi. Polis, mesele ile ilgili tahkikatın henüz yeni başladığını alınması gereken tanık ifadeleri ve kamera kayıtları bulunduğunu belirterek, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.