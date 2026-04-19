(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen, “yaralama, kavga, rahatsızlık, vahim zarar, darp” suçlarından tutuklanan İsmail Karaboğa ile Ahmet Kartopu mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Emine Çıkan mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 19.04.2026 tarihinde saat 04:15 raddelerinde Lefkoşa’da, Surlariçi Kuru Çeşme Sokak’ta Ahmet Kartopu ile İsmail Karaboğa’nın henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı kavga ettiklerini, karşılıklı olarak bir birlerinin vücudunun çeşitli yerlerinde vurarak, darp ettiklerini söyledi. Polis, kavga esnasında İsmail Karaboğa’nın Ahmet Kartopu’nun sağ elinin kırılmasına neden olduğunu belirtti. Polis, Ahmet Kartopu’nun ise ağız uzunluğu 11 cm toplam uzunluğu 22 cm olan ahşap saplı bıçak ile Karaboğa’nın sol bacak baldırına 2 kez sokup çıkarmak suretiyle yaralanmasına sebebiyet verdiğini açıkladı. Polis, Karaboğa’nın Lefkoşa Devlet Hastanesinde acil serviste tedavisinin ardından, vahim zarar, darp, kavga, rahatsızlık suçlarından tutuklandığını belirtti. Polis, Ahmet Kartopu’nun yaralama, kavga, rahatsızlık, darp suçlarından tutuklandığını belirtti. Soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler, olduğunu kaydeden Polis, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Haza Hacımulla, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına, Karaboğan’nın doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.