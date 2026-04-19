Gazimağusa Belediyesi tarafından yürütülen İsmet İnönü Bulvarı (Salamis Yolu) 2. Etap Düzenleme Projesi kapsamında, yarın başlayacak yol çalışmalarından etkilenecek yollar ve düzenlemeleri açıkladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, bu güzergahları kullanacak sürücülerin dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

Proje kapsamında gerçekleştirilecek altyapı çalışmaları ve kaldırım kazıları, Gloria Jeans önünden başlayarak Zorbalar Sokak dönüş noktası üzerindeki Coffeeholic işletmesi önüne kadar olan güzergâhta yürütülecek. Çalışmalar süresince iş araçları bölgede aktif olarak faaliyet gösterecek, güzergâhta bulunan işletmelerin önündeki kaldırımlar kaldırılarak altyapı çalışmaları yapılacak.

Çalışmalar süresince; Sulu Çember ile DAÜ istikameti trafik akışına tek yönlü olarak açık olacak. DAÜ Çemberi ile Sulu Çember istikametinde ise Zorbalar Sokak’a dönüş kavşağından itibaren yol araç trafiğine kapalı olacak.

Trafik akışında sıkışıklık yaşanmaması adına özellikle büyük araçların rahat ve güvenli seyri için sürücülerin, Gülseren Kavşağı’ndan zorunlu dönüş yaparak alternatif güzergâhları kullanmaları gerekiyor.

Düzenlemeler süresince tüm sürücülerin trafik levha ve işaretçilerine uymaları gerektiği bildirildi.