Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen kavga olayının ardından tutuklanan Salih Hayaloğlu, teminat talebiyle bugün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Birtan Başaran olguları aktardı. Polis, 27 Eylül 2023 tarihinde saat 07.45 raddelerinde Lefkoşa'da Köşklüçiftlik bölgesinde umumi bir yer olan otopark alanı içerisinde, eşi ile arkadaşlık yaşadığı gerekçesi ile Memduh Erişmen ile konuşmaya giden zanlının, Erişmen'e hakaret edip, itale-i lisanda bulunduktan sonra yüzüne bir kez kafa atmak sureti ile ön üst dişinin kırılmasına sebebiyet vererek vahim ve bedensel zarara uğrattığını söyledi. Polis, şikayet üzerine zanlının aynı gün tutuklandığını, Erişmen'in ise Lefkoşa Devlet Hastanesinde doktor kontrolünden geçirilerek, rapor temin edildiğini belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak 3 ifade alındığını, kamera görüntülerinin temin edildiğini söyledi. Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, itale-i lisanda bulunma, darp ve vahim zarar suçlarından teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 15 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 200’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.