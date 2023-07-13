Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen sahtekarlıkla para temini suçundan tutuklanan zanlı Celeste Tseileiwaa Akwo Ndung bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Yeşildal olayla ilgili bulguları aktardı. Yeşildal, 2 Aralık 2022 tarihinde şubeye gelen Lefkoşa'da sakin S.B’nin verdigi bilgide, 1 Aralık 2022 tarihinde Facebook uygulaması üzerinden Mobile Store Kolokasis isimli facebook kullanıcısından internet üzerinden 3860 TL değerinde saat almak için toplam 3860 TL parayı **** numaralı Koopbank hesabına yatırdığını fakat saati teslim alamadığını ve sitenin kapandığını belirtip konunun polis tarafından araştırılmasını istemiştir. Polis yapılan şikayet üzerine **** numaralı Koopbank hesabının zanlı Celeste Tseileiwaa Akwo Ndung’a ait olduğu tespit edilmiş zanlı aleyhine derdest emri temin edildiğini ve zanlının Mağusa’da tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını söyleyip, mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının ileride davalarında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışını yasaklanması, haftada 4 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması, 15 bin TL nakit teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.