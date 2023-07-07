Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen sahtekarlıkla para temini suçundan tutuklanan zanlı Celeste Tseileiwaa Akwo Ndung bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mustafa Sensev olayla ilgili bulguları aktardı. Sensev ,2 Aralık 2022 tarihinde şubeye gelen Lefkoşa'da sakin S.B’nin verdigi bilgide, 1 Aralık 2022 tarihinde Facebook uygulaması üzerinden Mobile Store Kolokasis isimli facebook kullanıcısından internet üzerinden 3860 TL değerinde saat almak için toplam 3860 TL parayı **** numaralı Koopbank hesabına yatırdığını fakat saati teslim alamadığını ve sitenin kapandığını belirtip konunun polis tarafından araştırılmasını istemiştir. Polis yapılan şikayet üzerine **** numaralı Koopbank hesabının zanlı Celeste Tseileiwaa Akwo Ndung’a ait olduğu tespit edilmiş zanlı aleyhine derdest emri temin edildiğini ve zanlının Mağusa’da tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 2 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde yapılan soruşturmada paranın gönderildiğin hesabın zanlıya ait olduğunu belirlediklerini açıkladı. Polis, zanlının cep telefonunun da DATA incelemesi için emare olarak alındığını kaydetti. Polis memuru, zanlının ifadesinde facebook hesabının çalındığını söylediğini, bu beyanın da araştırıldığını söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının soruşturma maksaltı 7 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.