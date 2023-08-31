Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Yıltan Taşçı Akademi iş birliğinde Lefkoşa Fotomaraton Fotoğraf Yarışması’nın ikincisi düzenleniyor.

LTB’den verilen bilgiye göre, fotoğraf çekme yarışması 9-10 Eylül’de yer alacak. Yarışma, LTB sınırları içerisindeki kültürel değerlerin, tarihî ve turistik mekânların, şehir dokusunun ve yaşamının fotoğrafçı gözünden yansıtılması amacıyla düzenleniyor.

Sergilemeye değer görülen eserler Merkez Lefkoşa Sergi Salonu'nda sergilenecek. Serginin açılışı 3 Ekim Salı saat 19.00’da ödül töreniyle birlikte yapılacak.

Yarışma 9 Eylül Cumartesi saat 00.01’de başlayacak ve 10 Eylül Pazar gün 00.00 sona erecek. Yarışmaya en az 3 en çok 5 fotoğrafla başvur yapılabilecek. Fotoğrafların 11 Eylül 2023 Pazartesi mesai saatleri içerisinde Halkla İlişkiler Birimi’nde “fotoğraf teslim formu” doldurularak teslim edilmesi gerekiyor.

Yarışmayla ilgili şartname ve ayrıtılı bilgilere 60 85 301 numaralı telefondan ve www.lefkosabelediyesi.org web sitesi etkinlikler bölümünden ulaşılabiliyor.

Bu yıl “Burçin Özkuş Özel Ödülü” ve “Zerrin Erdilek Özel Ödülü” de verilecek. Seçici kurul bu yıl 1.’lik (5.000 TL), 2.’lik (3.000 TL) ve 3.’lük (2.000 TL) ödülünün yanı sıra iki esere “Burçin Özkuş Özel Ödülü” (1.000 TL) ve “Zerrin Erdilek Özel Ödülü” (1.000 TL) verecek. Seçici kurul, değerlendirme sonucunu iki nüshadan oluşan değerlendirme tutanağı ile saptayacak ve bu tutanak seçici kurul üyelerince imzalanacak.