(Kamalı Haber) – Lefkoşa Devlet Hastanesinin park yerinde baygın bulunan ve yapılan soruşturmada uyuşturucu kullandığı tespit edilip üzerinde uyuşturucu olduğu düşünülen madde bulunarak tutuklanan zanlı Harun Arif Bahadır yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Buğra Ulu olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı Harun Arif Bahadır’ın Acil serviste görevli Polisten alınan bilgide baygın vaziyette tespit edildiğini ve üzerinde yaptığı aramada giymekte olduğu eşofmanın sol cebinde küçük şeffaf naylon içerisinde uyuşturucu madde içerdiği tespit edilen 2 adet küçük kâğıt parçasını bularak emare alındığını mahkemeye aktardı. Polis kendilerine aktarılan bilgi ışığında olay yerine gidildiği emarenin teslim alınıp zanlının suçüstü tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını mahkemeye aktardı. Polis zanlıdan temin edilen ifadesinde konu maddeleri ayni gün Lefkoşa Surlar içi bölgesinde tarafımızdan aranmakta olan bir şahıstan 1000 TL karşılığında aldığı ve içerisinden bir miktarını sarıp içtikten sonra rahatsızlandığını beyan ettiğini söyledi. Polis memuru, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 7 gün ek süre alındığını, soruşturmanın tamamlandığını belirtti. Polis, zanlının daimi ikametgahının İngiltere olduğunu, KKTC’de daha önce benzer suçlar işlediğini, serbest kalması halinde yargılamadan kaçabileceğini belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 20 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.