Güzelyurt-Lefke çevre yolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Polis açıklamasına göre saat 11.00 sıralarında, Aydınköy mevkiinde, İrfan Yaman (E-38) yönetimindeki ML 474 plakalı salon araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrederken önünde aynı istikamete doğru giden ve toprak yola dönmek için yavaşlayan Mehmet Moreket (E-37) yönetimindeki EY 681 plakalı aracın sağ arka kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan ML 474 plakalı salon araç, orta refüjde bulunan beton bariyerlere de çarpıp; EY 681 plakalı araç ise yolun dışında durdu.

Kaza sonucu yaralanan Mehmet Moreket Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi; aynı araçta yolcu olarak bulunan Osman Moreket (E-72) ve Cemaliye Moreket (K-67) ile İrfan Yaman ise Cengiz Topel Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yüksek Mahkeme nitelikli kararların verilmeye başlanmasının 60. yıldönümü uluslararası bir konferansla kutlanıyor
Yüksek Mahkeme nitelikli kararların verilmeye başlanmasının 60. yıldönümü uluslararası bir konferansla kutlanıyor
İçeriği Görüntüle

Soruşturma devam ediyor.