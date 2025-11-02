Güzelyurt-Lefke çevre yolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Polis açıklamasına göre saat 11.00 sıralarında, Aydınköy mevkiinde, İrfan Yaman (E-38) yönetimindeki ML 474 plakalı salon araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrederken önünde aynı istikamete doğru giden ve toprak yola dönmek için yavaşlayan Mehmet Moreket (E-37) yönetimindeki EY 681 plakalı aracın sağ arka kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan ML 474 plakalı salon araç, orta refüjde bulunan beton bariyerlere de çarpıp; EY 681 plakalı araç ise yolun dışında durdu.

Kaza sonucu yaralanan Mehmet Moreket Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi; aynı araçta yolcu olarak bulunan Osman Moreket (E-72) ve Cemaliye Moreket (K-67) ile İrfan Yaman ise Cengiz Topel Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.