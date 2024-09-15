(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana gelen “vahim zarar, ciddi darp, zorla alıkoyma” suçlarından tutuklanan Türkmenistanlı Murat Torayev bugün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Süleyman Taluğ mahkemede olguları aktardı.

Polis, 14.09.2024 tarihinde saat 00.50 raddelerinde Lefkoşa’da sakin zanlının Taşkınköy Lefkoşa’da arkadaşı olan 19 yaşındaki A.N. isimli kızla, ilişkisi olduğundan şüphelenmesi gerekçesi ile Lefkoşa’da sakin Muhammet Hamza Ahmetoğlu’nun burnuna ve ağzına sağ eli ile iki kez vurmak sureti ile adı edileni ciddi bir şekilde darp edip burnunun kırılmasına sebebiyet vererek vahim zarara uğrattıktan sonra evine götürüp bıraktığını ve konu apartmanının önünde beklemeye başladığını söyledi.

Polis, zanlının hastaneye gitmek için evden çıkan Muhammet Hamza Ahmetoğlu’nun yanına giderek hastaneye ya da polise gitmesini engellediğini belirtti. Polis, zanlının Muhammet Hamza Ahmetoğlu’nu PN 679 plakalı aracına bindirip izni hilafına henüz tespit edilemeyen bir eve götürerek zorla alıkoyduğunu açıkladı. Polis, bir fırsatını bulup evden çıkan Muhammet Hamza Ahmetoğlu’nun hastaneye gittiğini, durumun kendilerine bildirildiğini ve soruşturmanın başlatıldığını kaydetti. Polis memuru, alınacak ifadeler olduğunu, zanlının da bazı beyanlarda bulunduğunu, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu söyleyerek, 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.