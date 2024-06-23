Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen “Soygun, Kasti Hasar, Ciddi Darp, Darp“ meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Enes Şahan, Ali Karapaşa Ve Negar Mohammadnezhattazehkand mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hasan Kabadayılar olayla ilgili bulguları aktardı. Kabadayılar, 22 Haziran 2024 tarihinde saat 01.30 raddelerinde Lefkoşa'da Sakin L.K’nin yürüdüğü esnada, Enes ŞAHAN ve Ali KARAPAŞA tarafından ciddi şekilde darp edilerek, giymiş olduğu siyah renkli Defacto marka tişörtü yırtılarak hasara uğratılıp, kullanımında bulunan siyah renki i-phone 11 marka cep telefonunu ve hattını alarak soygun suçunu işlediklerini mahkeme aktardı. Polis akabinde zanlıların kendilerini FA 006 plakalı araç içerisinde bekleyen Gazimağusa'da Sakin zanlı Negar Mohammadnezhadtazehkand'ın yanına giderek konu araç ile olay mahallinden uzaklaştıkların kamera görüntülerinde tespit edildiğin belirtti. Polis olay yerinde ve civarındaki güvenlik kamerası görüntüleri incelenmiş ve halen incelenmeye devam ettiğini zanlıların ayni tarihte Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nden temin edilen Derdest Emri gereği tutuklandığını söyledi.

Polis memuru Hasan Kabadayılar zanlılar Enes Şahan ve Ali Karapaşa’nın yapmış oldukları ilk sözlü beyanlarda almış oldukları i-phone 11 marka cep telefonunu Lefkoşa'da bulunan bir erkek berber salonuna emaneten bıraktıklarını itiraf etmiş ve konu cep telefonu tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini mahkeme aktardı. Polis zanlılar Enes Şahan ve Ali Karapaşa’nın sözlü beyanları doğrultusunda zanlı Karapaşa’nın ikametgahında Mahkeme emri gereği 23.25-23.40 saatleri arasında bir arama gerçekleştirildiği ve olay esnasında giymiş oldukları kıyafetleri ile FA 006 plakalı araç da tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini belirtti. Polis yapılan ileri soruşturma da zanlı Negar Mohammadnezhattazehkand’in Mağusa’da ikametgahında tespit edilerek Derdest Emri gereği tutuklandığı zanlı Ali Karapaşa’nın bir gönüllü ifade verdiği ve bu gönüllü ifadenin teyit tekzip edilmesi gerektiği, meselenin ciddi bir mesele olup alınacak ifadeler ve izlenmesi gereken kamera görüntüleri bulunduğundan ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.