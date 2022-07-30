Lefkoşa bölgesinde polis tarafından dün 20.30-01.00 saatleri arasında yapılan denetimde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 19 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilirken, ikamet izinsiz olarak tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler kapsamında 756 araç kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 253 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edildi, 24 adet araç ise trafikten men edildi.