Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi üzerinde dün meydana gelen trafik kazasında araç yayaya çarptı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Talin Atakan (K-33), saat 13.00 sıralarında, yönetimindeki PC 500 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada Türk Bankası önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada yaya geçidi olmayan bir yerde yolu karşıdan karşıya geçen Obumnaeme Peter Nwankwo’ya (E-37) çarptı.

Kaza sonucu yaralanan Obumnaeme Peter Nwankwo, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sağ dizinde kırık teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından, Ortopedi Servisinde müşahede altına alındı.

-Direksiyon hakimiyetini kaybetti, kamyonete çarptı

Girne-Lefkoşa Anayolu’nun 6-7’nci kilometreleri arasında dün saat 19.30 sıralarında Arda Kaya (E-27), yönetimindeki YJ 860 plakalı motosiklet ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybederek, yolun sağ şeridine geçti.

Kaya aracıyla, yolun sağında Boğazköy’e dönmek için bekleyen Cemal Okur (E-36) yönetimindeki HL 580 plakalı kamyonet aracın sol arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Arda Kaya, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sağ ayağında kırık teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından, Ortopedi Servisinde müşahede altına alındı.