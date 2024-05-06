Türkçe öğretimi, kültür ve sanat alanındaki çalışmalarıyla KKTC’de faaliyetlerini sürdüren Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü, bünyesindeki ve Uluslararası Final Üniversitesi’ndeki Türkçe kurslarında öğrenim gören yabancı kursiyerleri için kültür gezisi düzenledi.

Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü’nden yapılan açıklamaya göre, 2017 yılından bu yana her sene düzenlenen etkinliğin bu yılki durağı Gazimağusa oldu. St. Barnabas Müzesi’nde başlayan etkinlik, Salamis Antik Kenti, Lala Mustafa Paşa Camii, Otello Burcu, Canbulat Müzesi, Namık Kemal Zindanı ziyaretiyle devam etti, öğle yemeğinin ardından Maraş ziyareti ile sona erdi.