(Kamalı Haber) - Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Muhaceret Şubesi'nde yapılan bir kontrolde, Nijerya uyruklu P.S.P ve 2 yaşındaki kızı ülkede yasa dışı olarak ikamet ettikleri ortaya çıktı.

Zanlının 1009 gündür kaçak olduğu belirlendi. Tutuklanan zanlı ve 2 yaşındaki kızı deport işlemleri tamamlanana kadar Yıldız Öğrenci yurdunda gözetim altında tutuluyor.

Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne gelerek ülkesine dönmek istediğini belirterek başvuran Türkmenistan uyruklu Y.K'nin yapılan kontrollerde 430 gündür kaçak olduğu tespit edildi.

Gönyeli'de bir apartmandan gelen ses şikâyeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, yasa dışı olarak ikamet eden 6 Bangladeşli erkeği tespit etti. Gözaltına alınanlar arasında en uzun süredir kaçak olan A.M'nin 466 gün, M.E.H'nin 424 gün, M.A.M'nin 306 gün, M.M.H.S'nin'ın 155 gün, M.J.M ve M.SM'nin ise 136'şar gün boyunca izinsiz ikamet ettikleri belirlendi.

Yakalanan tüm şahıslar, "KKTC'de ikamet izinsiz bulunmak" suçundan mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede şahadet veren polisler, zanlıların bu süre zarfında herhangi bir suça karışıp karışmadıklarının araştırılacağını ve ihraç işlemlerinin başlatıldığını belirterek soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi ve zanlıların aynı suçu tekrar işlememesi için tutuklu kalmalarını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan Bangladeşli zanlılardan bir tanesi kaçak olarak bir restoran ile Girne bölgesinde isimi tam bilmediği bir balık restoranında çalıştırıldığını ve kayıt işlemlerinin yapılmadığını iddia ederken, 2 zanlı ise Güzelyurt’ta bir portakal fabrikasında kaçak çalıştırıldıklarını iddia etti. Zanlılardan bir tanesi ise İskele bölgesinde bir araba yıkama yerinde çalıştırıldığı ismi sorulduğunda ise ismini tam telaffuz edemedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden zanlıların yapmış oldukları iddiaları da dikkate alarak soruşturma maksatlı zanlıların 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verirken zanlıların iddiası ile kendilerini kaçak çalıştırdığı söylenen işyerlerinin tespit edilmesi ve bu konuda da soruşturma başlatılıp 1 ay içerisinde konu ile ilgili mahkemeye rapor sunulmasına emir verdi.