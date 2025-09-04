"Hastalıkla Mücadele tıbbi değil veterinerlik alanını da kapsıyor"

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Halil Resmi, Deli Dana hastalığına (Bovine Spongiform Ensefalopati - BSE) ilişkin bilimsel değerlendirmelerde bulundu.

UKÜ Basın Bürosu aracılığıyla açıklama yapan ve hastalığın prion adı verilen hatalı proteinler yoluyla bulaştığını belirten Resmi, bu durumun merkezi sinir sisteminde geri dönüşü olmayan hasarlara yol açtığını söyledi.

İnsanlarda görülen Creutzfeldt-Jakob hastalığının bazı türlerinin danalarda görülen BSE ile bağlantılı olduğunu ifade eden Resmi, özellikle beyin ve iç organlar vb. kontamine hayvansal ürünlerin tüketilmemesi gerektiğine dikkat çekti.



Resmi, hastalıkla mücadelenin yalnızca tıbbı değil veterinerlik alanını da kapsadığını vurgulayarak, hayvan sağlığına yönelik sıkı kontrollerin toplum sağlığı açısından hayati önem taşıdığını vurguladı.