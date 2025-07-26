Lefkoşa’da dün gece 00.10 sıralarında Lefkoşa’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Polis açıklamasına göre, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda, Uğur Özçalıcıoğlu (E-35), yönetimindeki plakasız motosikletle kuzeybatı istikametine doğru dikkatsiz ve tehlikeli şekilde seyrettiği sırada Uludağ Sokak'a yaklaştığında, o esnada Uludağ Sokak’tan Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'na giriş yapıp sola Gönyeli istikametine dönen ve yolunu alan kimliği henüz tespit edilemeyen şahsın yönetimindeki SP 287 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Uğur Özçalıcıoğlu, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, Genel Cerrahi Yoğun Bakım Servisi'nde gözetim altına alındı.

SP 287 plakalı araç sürücüsünün, kimlik ve adres bildirmeden kaza mahallinden ayrıldığı için arandığı belirtildi.

-Girne’de trafik kazası… Alkollü araç kullanan şahıs tutuklandı

Öte yandan, Girne’de dün gece 03.00 sıralarında, Uğur Mumcu Caddesi’nde, Mehmet Ali Bozgeyik (E-27) yönetimindeki SC 197 plakalı salon araçla batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsiz şekilde sol şeride geçerek, o esnada sol şeritte aynı istikamete doğru seyreden Volkan Önder (E-22) (89 miligram alkollü içki tesiri altında) yönetimindeki JC 785 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştı.

Polis açıklamasına göre, kaza sonucu yaralanan olmazken, yürütülen soruşturma kapsamında JC 785 plakalı araç sürücüsü Volkan Önder, alkollü içki tesiri altında araç kullanma suçundan tutuklandı.