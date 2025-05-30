Lefkoşa ve Gazimağusa’da dün gece ve bugün erken saatlerde meydana gelen kazalarda 3 kişi yaralandı.

Gönyeli’de Atatürk Caddesi’nde dün saat 20.30 sıralarında meydana gelen kazada, 140 miligram alkol tesiri altındaki Fikri Iriz (E-38), NV 340 aracıyla Kiler Market önlerine geldiğinde, önünde seyreden ve trafik sıkışıklığı nedeniyle durmak zorunda kalan Aytaç Sümbül (E-49) yönetimindeki VK 031 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatıldı, soruşturma devam ediyor.

- Gazimağusa’da alkollü içki tesiri altında kaza yapan şahsa yasal işlem

Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı’nda dün saat 21.00 sıralarında meydana gelen kazada, Mohamed Anwer Mahmud Abid (E-24) 59 miligram alkollü içki tesiri altındayken, ZUB 480 plakalı araçla seyrettiği sırada Terrenova önlerine geldiğinde aynı istikamette seyreden Nihat Deniz (E-45) yönetimindeki UV 731 plakalı araca çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Abid aleyhinde yasal işlem başlatıldı, soruşturma devam ediyor.

- Gönyeli’de trafik kazasında sürücü ve iki çocuk yaralandı

Gönyeli Şehit Hüseyin Amca Caddesi’nde dün saat 23.00 sıralarında meydana gelen kazada, Fatma Akyürek (K-42), VH 632 plakalı araçla seyrettiği sırada, Lefkoşa-Güzelyurt ana yolunda Alayköy Çemberi’nde kavşakta durmayarak, çembere girdi.

Akyürek’in, o sırada çemberde olan Adem Boz (E-22) yönetimindeki DR 695 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu araçlar çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan VH 632 plakalı araç, yol kenarında bulunan kaldırım taşlarına çarparak durdu.

Kazada yaralanan Fatma Akyürek ve araçta yolcu olarak bulunan Bilal Akyürek (E-12) ile Firdevs Akyürek (K-13) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.

- Gazimağusa’da alkollü sürücü direğe çarptı

Gazimağusa’da bugün saat 03.00 sıralarında meydana gelen kazada, Caddem Inn Otel önünde 140 miligram alkol tesiri altındaki İsmet Arslan (E-23) MY 393 plakalı salon araçla restoranın girişinde bulunan gölgelik direğine, muhtelif saksılar ile çöp bidonuna çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. Arslan aleyhinde, yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.