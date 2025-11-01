Lefkoşa ve Gazimağusa’da iki kişi darp edildi. Darp edilenlerin birinin çenesi diğerinin de yüzünün muhtelif yerleri kırıldı.

Lefkoşa’da Osman Paşa Caddesi üzerinde bugün 0.30 sırlarında, dört kişi bir market önünde 26 yaşındaki bir şahsı (K.K.(E-26) darp etti. Bahse konu dört kişi (U.Y.(E-47), A.J.(E-23), B.U.(E-23) ve Y.U.(E-21)) tutuklandı. Olayda, darp edilen şahsın çenesi kırıldı.

Gazimağusa Suriçi’nde de bugün 00.10 sıralarında, iki kişi bir kişiyi darp etti. Eşine laf attığı gerekçesiyle, 76 miligram alkollü içki tesiri altındaki bir kişi (A.M.K.(E-35), eşine laf atmakla suçladığı şahsın (Y.M.(E-24) göğsüne ayağıyla vurdu, daha sonra ikici bir kişi (Ö.T.(E-32), Y.M.(E-24)’nin yüzüne yumruk attı. Olayda darp edilen şahsın sağ elmacık, burun ve çene kemikleri kırıldı, söz konusu şahıs Gazimağusa Devlet Hastanesinde müşahede altında bulunuyor. Saldıran iki kişi de tutuklandı.

-Lefkoşa trafik kazası sonrası kavga

Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda ise dün 21.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasını müteakip kazaya karışan iki araçta bulundan şahıslar kavgaya girişti. İki araçta bulunan 6 kişi (C.T.A.(E-18), Y.K.(E-25) ve K.B.K.(E-21), A.K.(E-22), İ.K.(E-29), R.B.(E-32) ve E.A.(E-35) tutuklandı.

-Gazimağusa’da rahatsızlık veren iki kişi tutuklandı

Gazimağusa’da alkol tesiri altında kamuya açık yerde bağırıp çağırdıkları gerekçesiyle iki kişi tutuklandı. Tutuklananlardan birinin (K.B.(E-54) nefes örneği vermeyi reddettiği, diğerinin de (J.R.(E-27) 197 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu kaydedildi.