Akçiçek’te faaliyet gösteren bir taş ocağında temizlik yaptığı sırada dengesini kaybeden 39 yaşındaki Abdul Mazid yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün saat 15.30 sıralarında meydana gelen kazada Mazid, mekanik silosu içerisinde temizlik yaptığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre derinliğindeki iç hazneye düştü.
Yaralanan Mazid, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.