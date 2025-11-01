Polis dün uyuşturucu madde tasarrufu suçundan toplam 3 kişiyi tutukladı.

Polisten verilen bilgiye göre, Gazimağusa’da, dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından, bir evde 76 gram hintkeneviri olduğuna inanılan madde bulundu. Evde kalan şahıs (S.S.(E-25)) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Lefkoşa’da, ise Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda C.T.(E-35)'nin tasarrufunda yaklaşık 13 gram ağırlığında kokain ve 500 miligram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Bahse konu şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

Gelincik’te de İskele Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği Ekipleri tarafından, M.N.(E-38)'nin tasarrufunda sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 4 adet kağıt parçası ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan içilmiş sarma sigara izmariti bulundu. Bahse konu şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor.