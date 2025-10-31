(Kamalı Haber) – Girne Ağır Ceza Mahkemesi, iş insanı R.Ö.'yü öldürme amacıyla ülkeye gönderildikleri tespit edilen sanıklar Mustafa Özmen ve Vural Allahverdi hakkındaki kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, sanıkları suçlu bularak 8'er yıl hapis cezasına mahkûm etti.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi, Başkan Melek Esendağlı, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer'den oluşan heyetin oy birliği ile vermiş oldğu kararı Başkan Esendağlı açıklandı. Başkan Esendağlı, sanıkların işlemiş olduğu suçun vahametine vurgu yaparak son dönemde ülkede bu tür olayların arttığını ve benzer suçlardan yargılanmayı bekleyen sanıklar olduğunu bu tür suçların toplum huzurunu ve refahını tehdit ettiğini belirtti. Başkan Esendağlı bu suçlara verilmesi gereken en uygun cezanın hapis cezası dışında bir ceza olamayacağını ve caydırıcı olması gerektiğinin altını çizdi. Başkan Esendağlı mahkeme heyeti olarak suçlu bulup mahkûm ettikleri sanıkları 8 yıl hapsi cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.

Dava konusu olay nasıl olmuştu?

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Cemal Şanlıer, olayın gelişimini ve toplanan delilleri detaylıca aktardı. Olay, 14 Ağustos 2024 tarihinde saat 20:30 sıralarında, Girne Polis Müdürlüğü Trafik Devriyeler Şubesi ekiplerinin Sertaç Sevim Kalebey Sokak üzerinde ZUH 478 plakalı aracı durdurmasıyla başladı. Araç sürücüsü Mustafa Özmen, alkollü araç kullanma suçundan polis merkezine celp edildi. Makul şüphe üzerine araçta yapılan aramada, torpido gözü içerisinde 9mm çapında Avusturya yapımı Glock marka bir tabanca ve 12 adet canlı mermi ele geçirildi. Özmen ile araçta yolcu olarak bulunan Vural Allahverdi suçüstü tutuklandı. Zanlı Vural Allahverdi'nin 8 Ağustos, Mustafa Özmen'in ise 14 Ağustos'ta ülkeye geldiği belirlendi. Vural Allahverdi'nin telefonunda, "Dayı 20 bin TL gönder, maske falan alacağız, tanınmamak için yapmamız gereken hazırlıklar var" şeklinde mesajlaşmalar bulundu.

Zanlıların yazışmalarında, KKTC'de bulunan iş insanı R.Ö.'ye ait aracın plaka ve fotoğrafı tespit edildi. Polis, bilgilerin zanlının telefonuna WhatsApp üzerinden gönderildiğini açıkladı. Ayrıca, kişiyi vurmalarıyla ilgili "sadece ayağına sıkacağız" şeklinde bir yazışma olduğu da kayıtlara geçti. Mustafa Özmen'in telefonunda ise "takipteyiz, dayı görünce basacağız merak etme" yazılı mesaj tespit edildi. Kent Güvenlik Kamera Görüntülerinde, zanlıların kiralık araçla gezerken ve zanlı Allahverdi'nin elinde silah olduğu tespit edildi. Kiralık araçta yapılan ikinci aramada, yüz kapamada kullanılan iki adet şal bulundu.