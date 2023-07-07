Lefkoşa ve Gazimağusa’da hırsızlık…

Lefkoşa’da 27 Haziran saat 18.00 sıralarında, bir evin garajında park halinde bulunan LL 502 plakalı araçtan, para cüzdanında muhafaza edilen 2 bin Sterlin, 400 ABD doları, 500 Euro ve 20 TL nakit paranın çalınması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada bir kişinin tutuklandığı bildirildi.

Polis açıklamasında meselede zanlı olarak görülen M.C.E’nin (E-23) tespit edilerek tutuklandığı kaydedildi.

Öte yandan Gazimağusa’da, P.P.A (E-26), banka hesabına yanlışlıkla havale edilen başka bir şahsa ait 5 bin 452,81 Euro parayı, hesabından çekmek suretiyle çaldı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs tutuklandı.

-Bina açma, hırsızlık, kasti hasar…

Lefkoşa’da Gazeteci Kemal Aşık Caddesi üzerinde bulunan kapalı durumdaki bir işletmenin kapı kilidi 3-5 Temmuz tarihleri arası kasten kırılarak açlıldı ve içeriye girildikten sonra, işletmeden 2 kahve makinesi, bilgisayar ve kahve çekirdeği öğütücüsü çalındı.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen A.N.Ş (E-19) ve K.İ.Y (E-16) tutuklandı.