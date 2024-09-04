Lefkoşa Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Sırdaş (Teliş) isimli iş yerinde sabahın ilk saatlerinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

Polisin açıklamasına göre, yangın, Polis İtfaiye, Sivil Savunma, KTBK, GKK, Gönyeli ve Lefkoşa Belediyelerine ait su tankerleri ve personel desteği ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonucu Sırdaş (Teliş) isimli iş yerinin atölyesi, ofisleri ve Sadun Erhun Gümrükleme isimli iş yerinin antrepo ve çatısı zarar gördü.

Yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.