Beyköy ağır silah atış alanlarında topçu silahları ile yapılan atışlar sonucu, bölgede bütün aramalara rağmen yerleri tespit edilemeyen patlamamış mermiler bulunduğu bildirildi.

Lefkoşa Kaymakamlığı’ndan verilen bilgiye göre, vatandaşın can ve mal güvenliğini tehdit edecek bu mermilerin imha edilebilmesi için görüldüğü veya bulunduğu yerin en kısa zamanda KKTM Komutanlığı'na iletilmesi gerektiği bildirildi.

Yapılan açıklamada Beyköy ve Mevlevi ağır silah atış alanları civarına vatandaşların herhangi bir sebepten dolayı girmemesi, patlamamış mühimmat görülmesi halinde salim bir mesafeden fotoğraflanarak yer tarifi yapılabilecek şekilde polis ve askeri yetkililere bildirilmesi istendi.