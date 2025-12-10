Ülkede son günlerde etkili olan şiddetli yağışlardan kaynaklanan şu taşkınlarından dolayı kapanan bazı yollar henüz açılmadı.

Polisin açıklamasına göre, Güzelyurt - Lefkoşa anayolunun Türkeli Çemberi-Alayköy Çemberi arasındaki yolun Güzelyurt’tan Lefkoşa geliş yönü dünden beri trafiğe kapalı. Trafik, Alayköy içinden veriliyor.

Lefkoşa'da hastane çemberi ile Ortaköy trafik ışıkları arası çift yönlü olarak trafik akışına kapalı.

Lefkoşa - Güzelyurt anayolunun, Serhatköy üst geçit mevkiinde su seviyesi yükseldiğinden dolayı Güzelyurt gidiş istikameti trafik akışına kapatıldı. Ulaşım Serhatköy köy içinden sağlanıyor.