Karpaz Koruma Derneği Başkanı Dursun Cebi, “Yaşananlar, doğaya saygı duymanın, dere yataklarını korumanın, yeşili ve ağacı çoğaltmanın ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gösterdi.” dedi.

Cebi, yazılı açıklamasında, ülkede uzun yıllardır görülmeyen yoğun yağışlar sonucunda 30 yıldır akmayan derelerin yeniden canlandığını kaydederek, dere yataklarına yapılan kontrolsüz yapılaşma ve yetersiz altyapı nedeniyle bazı bölgelerde su baskınları ve maddi zararlar yaşandığını belirtti. Cebi, can kaybı yaşanmamasının en büyük sevinç olduğunu vurguladı.

Doğanın dengesine zarar veren her türlü yanlış uygulamanın karşısında durmaya devam edeceklerini ve doğal yapıyı korumak için çalışmayı sürdüreceklerini söyleyen Cebi, şunları kaydetti:

“Bu süreçte dayanışma gösteren tüm halkımıza teşekkür ediyor, su baskınlarından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Yaraların en kısa sürede sarılmasını temenni ediyor, daha güçlü, daha bilinçli ve doğayla uyum içinde bir geleceği hep birlikte inşa edeceğimize yürekten inanıyorum. Halkımıza geçmiş olsun.”