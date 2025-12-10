“Araçlarda mahsur kalanlar kurtarıldı, ev ve işyerlerinden su tahliyesi yapıldı”

İtfaiye ekipleri, yoğun yağışlar nedeniyle Lefkoşa ve Girne’de 20 noktada meydana gelen sel baskınlarına karşı 20 personel ve 7 araçla müdahale etti.

Polis Basın Subaylığı’nın TAK’a verdiği bilgiye göre, Lefkoşa İtfaiye Şubesi ekipleri tarafından, 4 araç ve 10 personel ile toplam 13 noktada sel baskınlarına müdale edildi.

Gönyeli’de 4 araçta mahsur kalan şahıslar kurtarılırken, su baskını yaşanan 5 evden su tahliyesi yapıldı. Boğazköy’de 1 evde, Ortaköy’de 1 işyerinde, Organize Sanayi Bölgesi’nde 1 işyerinde ve Alayköy’de ise 1 işyerinde su tahliyesi gerçekleştirildi.

- Araçta mahsur kalanlar kurtarıldı

Girne İtfaiye Şubesi ise; 3 araç ve 10 personel ile toplam 7 noktada sel baskınlarına müdahalede etti.

Zeytinlik’te 1 evden, Ozanköy’de 1 evden su tahliyesi yapıldı. Ozanköy’de ayrıca 1 araçta mahsur kalan şahıslar kurtarıldı. Çatalköy’de su baskını olan 2 işyerinden, Lapta’da su baskını olan 1 işyerinden ve Doğanköy’de su baskını olan 1 işyerinden su tahliyesi yapıldı.

Öte yandan, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ekipleri de farklı bölgelerde meydana gelen su baskınlarına müdahale ederek, su tahliyesi gerçekleştirdi.