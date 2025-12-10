Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda idari ve koordinasyon yönünden Başbakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların bütçeleri oy çokluğuyla kabul edildi. Meclis, bugünkü birleşimini tamamladı.

Bu çerçevede, 2 milyar 136 milyon 665 bin TL’lik Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK), 741 milyon 694 bin TL’lik Kıbrıs Vakıflar İdaresi, 730 milyon 881 bin TL’lik Din İşleri Dairesi, 26 milyon 354 bin TL’lik Yayın Yüksek Kurulu (YYK) ve 15 milyon 62 bin TL’lik Kişisel Verileri Koruma Kurulu bütçeleri onaylandı.

-BRTK

Genel Kurul’da ilk olarak 2 milyar 136 milyon 665 bin TL’lik BRTK bütçesi ele alındı.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporunun okunmasının ardından CTP Milletvekili Devrim Barçın söz aldı.

Barçın, devlette başka yerde çalışan bir kişinin BRT’de nasıl program yaptığını sordu.

-Arıklı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, bu kişinin sözleşmeli olarak işe alındığını ve bu görev için para talep etmediğini ancak devletin angarya çalıştırmayacağı gerekçesiyle bunun kabul edilmediğini belirtti. Arıklı, bu kişinin bu çerçevede aldığı maaşı LÖSEV’e bağışladığını kaydetti.

Bu kişinin DPÖ’nün bütün toplantılarına katıldığını ve verilen bütün projeleri tamamladığını anlatan Arıklı, bu kişinin sözleşme imzalandığında UBP üyesi bile olmadığını söyledi.

Konuşmaların ardından 2 milyar 136 milyon 665 bin TL’lik BRTK bütçesi 26 kabul ve 2 ret olmak üzere oy çokluğuyla onaylandı.

- Kıbrıs Vakıflar İdaresi

Genel kurulda daha sonra 741 milyon 694 bin TL’lik Kıbrıs Vakıflar İdaresi bütçesine geçildi.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporunun okunmasının ardından Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı söz alarak, sosyal medyadaki çeşitli yolların kapatıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Kurul daha sonra Kıbrıs Vakıflar İdaresi bütçesini 26 kabul, 3 ret olmak üzere oy çokluğuyla kabul etti.

- Din İşleri Dairesi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu daha sonra 730 milyon 881 bin TL’lik Din İşleri Dairesi bütçesini görüşmeye başladı.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporunun okunmasının ardından CTP Milletvekili Devrim Barçın söz aldı. Barçın, Din İşleri Dairesi Başkan Yardımcısı kadrosuna yasa dışı atama yapıldığını ve Savcılık görüşünün ardından bu şahsın vekalet görevinden ayrıldığı bilgisini aldığını aktardı.

Yasada aranan niteliklere haiz olmayan Din İşleri Başkanı’nın yöneticilik hizmetleri sınıfından olmadığını söyleyen Barçın, bunun için ne işlem yapılacağını sordu.

Din İşleri Dairesi bütçesi 27 kabul, 3 ret olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.

-YYK

Kurul daha sonra 26 milyon 354 bin TL’lik Yayın Yüksek Kurulu (YYK) bütçesini ele almaya başladı.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin tasarıya İlişkin raporunun okunmasının ardından CTP Milletvekili Ürün Solyalı söz aldı.

-Solyalı

Son dönemlerde basın mensuplarına yönelik tehditlerden bahseden Solyalı, Kıbrıs’taki ifade özgürlüğüne ilişkin rapora da değindi. Solyalı, özel sermayenin basın sektörüne yatırım yapmasının basın mensupları üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu kaydetti

Solyalı’nın konuşmasından sonra Yayın Yüksek Kurulu 2026 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, 27 kabul ve 3 ret olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.

- Kişisel Verileri Koruma Kurulu

Kurulda daha sonra 15 milyon 62 bin TL’lik Kişisel Verileri Koruma Kurulu bütçesi ele alındı.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporunun okunmasının ardından Kişisel Verileri Koruma Kurulu bütçesi 27 kabul ve 3 ret olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi

Meclis Genel Kurulu oylamanınn ardından bugünkü çalışmalarını tamamladı

Genel Kurul yarın saat 11.00’de toplanacak. Genel Kurul’un yarınki gündeminde Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu bütçeleri bulunuyor