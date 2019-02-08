Lefkoşa - Güzelyurt anayolunda meydana gelen trafik kazasinda 2 yaya yaralandı.



Polisin açıklamasına göre, 19.30'da ismi henüz tespit edilemeyen FK 150 plakalı pick up araç sürücüsü, Güzelyurt istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, o esnada yolun solunda banket içinde yaya olarak yürüyen ve isimleri henüz tespit edilemeyen iki erkek şahsa çarptı.



Kaza sonucu ağır yaralanan her iki yaya da kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.



Polis, olay yerinden ayrılan araç sürücüsü ve yaralı şahısların isim tespit çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.



