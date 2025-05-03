Lefkoşa, Girne ve İskele’de alkol etkisi altında çevreye rahatsızlık veren ve kavga çıkaran toplam beş kişi polis tarafından suçüstü yakalanarak tutuklandı.

Polis açıklamasına göre, Lefkoşa’da dün gece 23.00 sıralarında, alkollü içki tesiri altındayken aralarında tartışma çıkan 46 yaşındaki T.Ç. (E-46) ile F.D. (E-46), birbirlerine vurarak kavga etti. Şahıslar ayrıca yüksek sesle bağırarak çevreye de rahatsızlık verdi.

Yine dün gece Lefkoşa, Girne ve İskele’de meydana gelen diğer olaylarda ise; D.P. (E-38), A.T. (E-35) ve B.Ü. (E-25) alkol tesiri altında, yüksek sesle bağırıp kamu düzenini bozdu.

Beş kişi de polis tarafından suçüstü tutuklanırken, olaylarla ilgili soruşturmaların sürdüğü kaydedildi.