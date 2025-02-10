Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu’nda dün 20.30 sıralarında, alkollü olduğu belirlenen sürücünün dikkatsizliği sonucu iki araç çarpıştı.

Polis basın bültenine göre, 483 miligram alkollü içki tesiri altındaki İsmail Kılavuz (38), NT 404 plakalı aracıyla Gazimağusa istikametine doğru seyir halindeyken, dikkatsizliği sonucu şeridini muhafaza edemeyerek sol şeride geçti ve bu sırada, aynı yönde ilerleyen Sultan Koç (47) yönetimindeki US 110 plakalı aracın sağ yan kısmına çarptı.

Kaza sonucu herhangi bir yaralanma olmazken, İsmail Kılavuz hakkında "alkollü içki tesiri altında araç kullanmak" ve "trafik kazasına sebebiyet vermek" suçlarından yasal işlem başlatıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.