Rum basını, Lefkoşa Dereboyu’ndaki askeri birlikte (İbrahim Latif kışlası) temizlik çalışması sırasında Birleşmiş Milletler (BM) askerleri ile "anlaşmazlık’" yaşandığına dair haberlere yer verdi.

Alithia gazetesi "Kıbrıs Türk Medyası Ara Bölgede Yeni Olayı Şikayet Etti" başlıklı haberinde "Yenidüzen" gazetesinin internet sayfasında yer alan ilgili habere atıfta bulunarak Lefkoşa Dereboyu'ndaki askeri kışlada temizlik çalışmaları sırasında BM askerleriyle anlaşmazlık yaşandığı ancak sorunun çözüldüğüne dair bilgilere yer verdi.

"Yenidüzen" gazetesinin, bilgileri Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'ndan (GKK)elde ettiğini yazan gazete yine aynı habere dayanarak Türk tarafından bir askerin yaralandığına dair bilgilerin de teyit edilmediğini belirtti.

Haravgi gazetesine göre UNFICYP Basın Sözcüsü Aleem Siddique, Barış Gücü'nün olayı bildiğini ve araştırdığını söyledi.

BM Barış Gücü askerleri ve Güvenlik Kuvvetleri askerleri arasında ortaya çıkan konunun, diyalog ile çözümlendiğini ve durumun sakin olduğunu söyleyen Siddique, "tüm UNFICYP üyeleri en yüksek iletişim ve iletişim standartlarını uygulamalı ve eylemlerinden her zaman sorumlu olmalıdır" ifadesini kullandı.

Siddique açıklamasında ayrıca olayın derinlemesine araştırılmasının ardından gerekli adımı yerine getirmekte tereddüt etmeyeceklerini de ifade etti.