Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın (GKK) 47’nci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) 65’inci ve Kıbrıs’ın fethinin 452’nci yıl dönümü olan 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı, tören ve etkinliklerle kutlanıyor. Bu çerçevede, Lefkoşa Atatürk Anıtı’nda tören düzenlendi.

1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı kutlamaları, Lefkoşa ve bütün ilçe merkezlerindeki Atatürk anıtlarında saat 09.30’da düzenlenen törenlerle başladı. Lefkoşa Atatürk Anıtı’nda düzenlenen törene GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ile askeri erkan, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar ile bazı derneklerin başkan ve üyeleri katıldı.

Tören, protokol sırasına göre çelenklerin Anıta sunulması ile başladı. Bu çerçevede, sırasıyla GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar, çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesiyle devam eden törende; GKK Komutanı Topaloğlu Anıt Özel Defteri’ni imzaladı, Piyade Kurmay Yüzbaşı Tuğkan Yavuz günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

- GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu

GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Anıl Özel Defteri’ne şöyle yazdı:

“Ulu Önder Atatürk,

Bugün Kıbrıs’ın atalarımızca fethedilmesinin 452’nci, Türk’ün inanç ve desteğiyle kurulan Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 65’inci ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 47’nci kuruluş yıl dönümüne Kıbrıs Türkü’nün özgür ve bağımsız bir ülkeye ulaşmasının haklı gurur ve mutluluğunu yaşayarak huzurundayız. Uzun yıllar baskı ve zulme maruz kalan Kıbrıs Türk Halkı; bağımsızlık ve varoluş mücadelesinde Anadolu’yu gün ve gün takip ederek, temellerini Atatürk ilke ve inkılaplarının üzerine kurduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile taçlandırmıştır. Bu kutsal Türk ülkesini göstermiş olduğun muhasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak için çalışmaktadır. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı personeli olarak; gösterdiğin hedefe ulaşmak için senin ilkelerinin ışığıyla ilerlemekteyiz.

Kıbrıs Türk Halkının huzuru, güvenliği ve bağımsızlığı için geçmişte olduğu gibi bugün de canımızı ‘Ölürsek şehit, kalırsak gazi’ düsturu ile seve seve feda etmeye hazırız.

Bu duygu ve düşüncelerle manevi huzurunuzda saygıyla eğilirken, tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyoruz.”

- Piyade Kurmay Yüzbaşı Tuğkan Yavuz

Piyade Kurmay Yüzbaşı Tuğkan Yavuz ise günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, Kıbrıs tarihine yön veren gelişmelerin yıl dönümü olan bugünün önemini anlamak için tarihte bugün yaşananları hatırlatmak gerektiğini belirtti.

Kıbrıs adasının Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethi sürecini anlatan Yavuz, 1571 yılında 80 bine yakın şehit verilerek Kıbrıs adasına barış, huzur ve adalet getirildiğini kaydetti.

1878 yılında Ada’nın yönetiminin geçici olarak İngiltere’ye devredildiğini ve 1914 yılında Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasıyla İngiltere’nin Ada’yı tek taraflı olarak ilhak ettiğini açıkladığını anımsatan Yavuz, “Ancak bu husus Osmanlı İmparatorluğu tarafından kabul edilmemiştir” dedi.

İngiliz hakimiyeti altındaki dönemin Rumların Enosis ideallerine karşı Kıbrıs Türkü’nü varoluş mücadelelerine sahne olduğunu ifade eden Yavuz, 1 Ağustos 1958’de Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kurulduğunu belirtti ve “Türk Mukavemet Teşkilatı mensupları, damarlarındaki asil kandan aldığı güçle, etmiş oldukları yemine sadık kalarak mücadele ve direnişi hiçbir zaman bırakmamıştır” dedi.

Kıbrıslı Türklerin hakları gasp edilerek Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yıkıldığını ve Kıbrıs Helen Cumhuriyeti’nin kurulduğunu anlatan Yavuz, bunun sonrasında ise Kıbrıs Türküne yönelik baskı ve zulümlerin arttığını söyledi. Yavuz, Türkiye’nin ise Garanti Anlaşması’ndan doğan haklarını kullanarak 20 Temmuz Barış Harekatı’nı yaptığını ve halkın özgürlüğüne kavuştuğunu kaydetti

Yavuz, “Adaya ikinci kez barış ve huzur ortamı Mehmetçik ile Mücahidin omuz omuza vermiş olduğu mücadele ile 1974 yılında gelmiştir. Kıbrıs Türk Halkının varoluş mücadelesinin nişanesi Türk Mukavemet Teşkilatı, 1 Ağustos 1976’da misyonunu tamamlamış, Devletinin silahlı gücü Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na dönüşmüştür” diye konuştu.

Yavuz, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın teşkil edildiği günden bugüne olduğu gibi milletinden aldığı güçle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni, egemen ve eşit iki devlet anlayışını destekleyerek, savunmaya devam edeceğini vurguladı.

Yavuz’un konuşmasının ardından tören sona erdi.

(FS/ŞEB) Fotoğraflı

Haber: Filiz Seyis Fotoğraf: Süleyman Önal