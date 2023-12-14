Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) 50’nci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde açılan “Türk Ajansı Kıbrıs 50. Yıl Fotoğraf Sergisi” yarın tamamlanıyor.

Lefkoşa’da Atatürk Kültür Merkezi’nde Salı günü açılan sergi, yarın da mesai saatleri içinde gezilebilecek.

KKTC’nin yakın tarihine ışık tutan 230 fotoğrafın yer aldığı sergi, Telsim’in sponsorluğunda TAK arşivindeki fotoğraflardan hazırlandı.

TAK'ın ilk foto muhabiri merhum Erdal Gökhan, ikinci foto muhabiri Gazi Yüksel ve ardından gelen foto muhabirleri Hüseyin Sayıl, Erol Uysal ve Süleyman Önal ile muhabirlerin çektiği fotoğraflardan oluşan serginin küratörlüğünü fotoğraf sanatçısı ve akademisyen İsmail Gökçe yaptı.

TAK 50’nci Yıl Fotoğraf Sergi’nin farklı yerlerde açılması planlanıyor.