Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 40. Yıl dönümü Lefke’de de düzenlenen törenle kutlandı.

Lefke’deki tören, Atatürk Anıtı önünde yapıldı. Tören, protokol sırasına göre anıta çelenklerin konulmasıyla başladı; saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesiyle sürdü.

Tören, yıl dönümü özel defterinin imzalanması ve protokol tarafından tören birliklerinin denetlenmesiyle devam etti.

Törende daha sonra günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi Tarih Öğretmeni Emine Direktör, Kıbrıs Türkü’nün özgürlük mücadelesi hakkında bilgiler vererek, bu varoluş mücadelesi sonucunda kurulan cumhuriyete sahip çıkılması gerektiğini kaydetti.

Törende konuşmanın ardından şiirler okundu ve Yedidalga Folklor Derneği Halk Dansları gösteri sundu.

Tören, resmigeçitle sona erdi.