Lefke Yardım ve Halk Derneği (LYD) 2.Olağan Genel Kurulu yapıldı. Başkanlığa yeniden Emel Yılmaz seçildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre Genel Kurul, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ve Dernek üyelerinin katılımıyla Lefke Belediyesi Cittaslow Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Başkan Emel Yılmaz’ın açılış konuşmasıyla başlayan Genel Kurul’da, divan başkanı ve sekreterleri seçildi. Ardından faaliyet raporu ve mali rapor okundu.

Başkanlığa yeniden Emel Yılmaz’ın seçildiği toplantıda Dernek Asbaşkanı Emine Kamçı, Dernek Sekreteri Emre Yılmaz, Mali İşler Sorumlusu Gülen Kazma, Sosyal Faaliyetler Sorumlusu Sılay Kızılkanat, Halkla İlişkiler Sorumlusu Fatma Pehlivan, Yedek Üyeler ise Zeynel Aykutlu ve Hayat Kalkan olarak belirlendi.

Dernek Denetim Kurulu Başkanı Asya Apaydınlı, Raportör Sevcan Yavuz, Üyeler Semra Ünaldı, Nazlı Çolakoğlu ve Perihan Yılmaz, Yedek Üyeler ise Selda Tabak ve Gülsüm Muharrem olurken, Disiplin Kurulu; Figen Karafistan, Fadime Emre ve Hatice Hatay’dan oluştu.

Bağlıköy Eko Turizm Gönüllüleri Derneği Başkanı Perihan Aziz, KKTC İzci Liderleri Derneği Başkanı Lütfiye Fedai ve Denizli-Gemikonağı Kalkındırma Derneği Başkanı Mehmet Türkay Fotalı Lefke’ye hizmetleri nedeniyle Derneğin onursal başkanları olarak belirlendi.

Toplantıda ayrıca Eğitim, Dil, Kültür ve Edebiyat Danışmanlığı’na Doç. Dr. Osman Erciyas, Gençlik ve Spor Danışmanlığı’na Asya Apaydınlı, Çevre, Kültür ve Sanat Danışmanlığı’na Fahriye Özay, Geleneksel El Sanatları Danışmanlığı’na Safiye Kal, Sokak Hayvanlarını Koruma Danışmanlığı’na Seda Günsoy Çağdan, Hukuk Danışmanlığı’na ise Tuğba Talas seçildi.