Lefke ve Yeşilırmak’ta dün yangın meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Lefke’de faaliyet gösteren bir kafeteryada, dün saat 08.45 sıralarında, faal durumdaki elektrikli fritöz içerisindeki yağın aşırı ısınıp alevlenmesi sonucu meydana gelen yangın neticesinde söz konusu fritöz yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın, iş yeri çalışanı tarafından yangın söndürme tüpü ile müdahale edilerek söndürüldü.

-Yeşilırmak

Yeşilırmak’ta Şht. Ekrem Namık Sokak üzerinde, rüzgarın etkisi ile elektrik tellerinin birbirine çarpması neticesinde oluşan kıvılcımların kuru otlar üzerine düşmesi sonucu yangın çıktı.

Dün saat 15.30 sıralarında çıkan ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucunda bir arazi içerisinde bulunan kuru ot ve kamışlar ile 20 metre uzunluğundaki sulama hortumu tamamen, iki adet meyve ağacı kısmen yanarak zarar gördü.