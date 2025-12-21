Lefke’de 3 kişi hakkında rahatsızlık vermekten yasal işlem başlatıldı, Gazimağusa’da ise alkol tesirinde çevreyi rahatsız eden bir kişi tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, dün saat 23.30 sıralarında, Lefke’de faaliyet gösteren bir lokal içerisinde, aralarında yaşanan tartışma sonucu Ş.S.(E-43) 227 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada bir taraf olup, 336 miligram alkollü içki tesiri altındaki S.A.(E-43) ve 116 miligram alkollü içki tesiri altındaki G.İ.(E-39) ile kavga edip, sarhoş oldukları sırada yüksek sesle bağırarak rahatsızlık yarattı. Bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Öte yandan dün saat 19.00’da Gazimağusa’da kamuya açık bir yer olan Kaleiçi Liman Yolu Sokak üzerinde, V.D.(E-45) 184 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu sırada, makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık veren bir kişi suçüstü tutuklandı.