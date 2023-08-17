Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği Başkanı Münevver Ebedi, Lefke çöp depolama alanında meydana gelen yanma olaylarına yönelik ilk değerlendirme toplantısının yarın KTMMOB Çevre Mühendisleri Odası, Biyologlar Derneği ve Lefke Belediyesi’nden yetkililerin katılımıyla yapılacağını bildirdi.

Ebedi yaptığı yazılı açıklamada, çöp depolama alanlarında yaşanan sorunların gündemde olduğunu ifade ederek, birçok belediye ve vatandaşın, Güngör çöp depolama alanının hizmet dışı kalmasından olumsuz etkilendiğini kaydetti.

Yaşanan sorunların toplum sağlığını etkilediğini belirten Münevver Ebedi, “hükümet tarafından alınan önlemlerin ise sorunların çözülmesi noktasında yetersiz kaldığını” savundu.

1992 yılında faaliyete geçen ve bugün çöp depolama alanı olarak kullanılan Lefke çöp depolama alanında, geçen yıl Haziran ayından itibaren belirli dönemlerde çöp yanma olayları yaşandığını ifade eden Ebedi, Lefke Belediyesi’nin yanan alanlara müdahalesi ve önlem almaya çalışmasına rağmen yanma olaylarının devam ettiğini kaydetti.

Yaşanan sorunların bilimsel bir zeminde değerlendirilmesi gerektiğini belirten Ebedi, konu ile ilgili gerekli tüm adımların atılması ve önlemlerin alınmasına yönelik Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği, KTMMOB Çevre Mühendisleri Odası, Biyologlar Derneği ve Lefke Belediyesi’nin bir araya gelerek, ilk değerlendirme toplantısını yarın yapacağını duyurdu.