Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği, hükümetin katı atık yönetiminde “politika noksanlığı” ve katı atık yönetimine “yeterli kaynak” ayırmaması nedeniyle Güngör’deki düzenli katı atık depolama alanı ile ülkedeki aktif çöp depolama alanlarındaki sorunların devam ettiğine işaret etti, bu durumun halk sağlığı için “ciddi” tehdit oluşturduğunu belirtti.

Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği Yönetim Kurulu adına Dernek Başkanı Münevver Ebedi, dün akşam saatlerinde Lefke'de çöp depolama alanında meydana gelen yangın ile ilgili açıklama yaptı.

Ebedi, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve ülke genelinde bulunan 18 belediyenin çöp depolama alanları ile ilgili sorunlarını çözmek için Güngör’de inşa edilen sistemin, gümümüzde hala düzgün bir şekilde işletilemediğini ve Entegre Atık Yönetim Planı ve atık tüzüklerinin uygulanmadığını savunarak şunları söyledi:

“İhale sürecinin yıllardır sürüncemede kalması, var olan sistemin işletilemediği için öngörülen kapasitenin yetersiz kalması, atıkların azaltılması için yeterli inisiyatiflerin verilmemesi ve kaynakta ayrıştırmanın yapılmaması, yapılan fizibilite çalışmaları ve nüfus projeksiyonunun plansız bir şekilde artışından dolayı Güngör Çöp Depolama alanı çalışmıyor, bedelini ise yine halk ödüyor.” dedi.

-“Güngör’e ne zaman çözüm bulunacak?”

“Ülkenin her yerinde yerel yönetimlerin kontrolünde bulunan vahşi depolama alanları havaların da ısınması ile birlikte tıpkı Güngör gibi yanıyor. Buna ‘kim dur’ diyecek sorusunun cevabı ise bilinmiyor.” diyen Ebedi, dün akşam Lefke vahşi çöp depolama alanında meydana gelen yangına belediye ekipleri ve itfaiye tarafından müdahale edildiğini fakat, çıkan yangının halkın sağlığını etkilediğini belirtti.

Son bir yılda ülke genelinde, Alayköy, Mehmetçik, Yenierenköy, Lefke, Güzelyurt (Mevlevi), Ulukışla, Haspolat’ta çöp depolama alanlarında yangın meydana geldiğine işaret eden Ebedi, “Şimdi soruyoruz… Merkezi hükümetin ada genelinde Güngör de dahil yanan çöp alanları ile ilgili bir planı veya teşviki var mı? Bu sorunu kısa süre içerisinde kendi içlerinde çözmeye çalışan yerel yönetimlere destek veriliyor mu? Devreye girmeyen kent planlamaları, çöp transfer istasyonları ve kanalizasyon alt yapısı ile ilgili gerçekçi adımlar ne zaman atılacak?” sorularını yöneltti.