Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği, bazı iş yeri ve kafe gibi yerlerde sigara yasağına uyulmadığını belirterek, kapalı alanlarda kurallara uyulması çağrısında bulundu.

Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği’nden yapılan açıklamada, son günlerde derneğe ulaşan şikayetlerin sahada da gözlemlendiği, sigara yasağına uyulmadığının tespit edildiği öne sürüldü.

Özellikle çocukların ve gençlerin yoğun bulunduğu mekânlarda bu ihlallerin artmasının "endişe verici" olduğu ifade edilen açıklamada, ilgili kurumlara, denetimleri artırma, işletmelere de sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulunuldu.