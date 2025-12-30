Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği, Lefke Avrupa Üniversitesi’ne (LAÜ) ulaşımı sağlayan mevcut ana yolun kapasite ve güvenlik açısından yetersiz kaldığını gerekçe göstererek, üniversitenin doğu kapısından bağlantı sağlayacak alternatif güzergâhın bir an önce açılmasını talep etti.

Dernek tarafından yapılan yazılı açıklamada, mevcut yolun artan araç ve öğrenci yoğunluğu nedeniyle özellikle yoğun saatlerde ciddi trafik sıkışıklığına yol açtığı, bu durumun kaza risklerini artırdığı ve hem öğrenciler hem de bölge halkı açısından güvenlik sorunu oluşturduğu savunuldu.

“Alternatif güzergâhın açılması, yalnızca trafik akışını rahatlatmakla kalmayacak; aynı zamanda öğrencilerin, sürücülerin ve bölge halkının güvenliğini artırarak Lefke’nin ulaşım altyapısına önemli bir katkı sağlayacaktır” ifadelerine yer verilen açıklamada, Gemikonağı eski tren yolu güzergâhında geçmiş yıllarda yapılan keşif çalışmaları sonucunda LAÜ doğu yolunun açılmasının uygun görüldüğü, ancak bu yönde bugüne kadar somut bir adım atılmadığı belirtildi.

Dernek, LAÜ’nün öğrenci sayısının iki binden on dört bine çıkarak büyüdüğüne işaret ederek, mevcut ulaşım altyapısının bu kapasiteyi karşılamakta yetersiz kaldığını savundu ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nı söz konusu güzergâhın açılması için gerekli adımları atmaya çağırdı.