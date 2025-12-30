Vadili ve Çatalköy’de bugün ve dün meydana gelen iki araç yangını hasara neden oldu.

Polisten yapılan açıklamaya göre, bu sabahın erken saatlerinde Vadili’de park halinde PL 339 plakalı araçta, elektrik aksamındaki kısa devre nedeniyle yangın çıktı.

Öte yandan dün Çatalköy’de seyir halinde olan Kemal Çeteci’nin kullanımındaki ER 504 plakalı araçta, motor bölümünde oluşan mekanik arıza sonucu yangın çıktı.

Her iki yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araçlarda hasar oluştu.

Yangınlarla ilgili soruşturma sürüyor.