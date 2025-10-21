Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği, Lefke’nin Gemikonağı bölgesinde, Bakırcı Restoran yakınlarında günlerdir kanalizasyon suyu aktığını ve bunun halk sağlığını tehdit ettiğini belirtti.

Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği Başkanı Tamer Dayıoğlu yaptığı açıklamada, derneğe gelen şikayet üzerine bölgede inceleme yaptıklarını kaydetti.

Geçtiğimiz yaz da benzer bir sorun yaşandığını ifade eden Dayıoğlu, bu yılki durumun çok daha vahim olduğunu, yapılan gözlemlerde, yüzeye çıkan kanalizasyon sularının yaklaşık 100 metre uzunluğunda bir alana yayıldığını ve yoğun bir kokuya neden olduğunu kaydetti.

Dayıoğlu, durumun halk sağlığını tehdit ettiğini belirterek yetkilileri göreve çağırdı.